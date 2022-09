Podrobnosti z děsivé vyjížďky Gabriely Soukalové: Co přesně se v horském terénu stalo?

Dovolená v italských horách se Gábině Soukalové zdramatizovala. Naštěstí by měla být v pořádku. Foto: Instagram G. Soukalové

Gabriela je na zimu naštěstí zvyklá, většinu života trávila na sněhu, a právě minusových teplotách. Pro netrénovaného člověka by to byl boj o přežití.

Super.cz nyní přináší aktuální informace o tom, jak se Gábině daří a také o tom, co přesně se v terénu stalo.

"Podle našich informací je Gabriela v pořádku, teď nabírá síly a vstřebává vše, co má za sebou. Není to tak, že by se ztratila a nevěděla kudy kam. Cestu jí znemožnil utržený útes, kvůli kterému nemohla pokračovat v naplánované trase. Díky dobrému vybavení a skvělé fyzičce ale nakonec vše zvládla, je to prostě superžena!" řekla Super.cz šéfka společenské redakce CNN Prima News Zuzana Brzáková.

Soukalová má naplánovanou dovolenou do konce září. Od října ji diváci budou opět pravidelně vídat v pořadu Showtime. ■