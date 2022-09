Pánové, máte šanci, tahle kráska je po letech volná: Kamila Nývltová před objektivem jen zářila

Kamila Nývltová Foto: Super.cz/Petr Kozlík

Jsou to dva měsíce, co Kamila Nývltová (33) oznámila rozchod. Po 5 letech jí nevyšel vztah s přítelem Pepou a rozhodli se jít každý svou cestou. Poslední týdny se tak zpěvačka naplno věnuje zejména sobě a své práci.

Vedle příprav knihy o pečení, které je její vášní, také připravuje pro své fanoušky novinky, kvůli kterým zavítala do foto studia. Vznikla tak série snímků, na kterých zpěvačka vypadá jako princezna.

„Fotky vznikaly na titul cédéčka a na vizuál celého vánočního koncertu, který proběhne 10. listopadu,“ svěřila se zpěvačka. Po evropském turné, které absolvovala v červnu, jí přibyla fanouškovská základna i v zahraničí, a tak plánuje zpívat nejen česky.

„Album bude celé jemné a půjde o příjemné melodie. Nově vzniká ve studiu i anglická verze, po evropském turné mi přibylo fanoušků, tak jsme si řekli, že by bylo fajn to pustit do zahraničí. Líčila mě Marta Šantorová a chtěly jsme to mít ve stylu jemnosti, a abych vypadala trochu jako princezna,“ prozradila Kamila, která si focení užila.

„Mám nejraději styl focení, když mám krásné šaty, cítím se fajn a je mi to příjemné. A v modelu od Nadi Moravcové jsem se cítila skvěle. Moc jsem si to užila,“ dodala zpěvačka. ■