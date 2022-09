V tomhle modelu byste ji možná ani nepoznali: Nejkulatější česká zpěvačka má s obří parukou pořádnou ránu

Pavlína Ďuriačová Foto: archiv Divadla Broadway

Muzikálová zpěvačka Pavlína Ďuriačová vychovává se svým manželem rok a půl starého syna Adama. Herečku pravidelně vídáme na prknech Divadla Broadway. A protože na zkoušky dojíždí každý den z jižních Čech, kde žije, musí mít vše časově dlouho dopředu naplánované. My jsme herečku navštívili na focení muzikálu s hity Olympiku Okno mé lásky, ve kterém si nově od listopadu zahraje.

„Hraji tetu Agátu, dámu, která se tak trochu pozapomněla v 90. letech. Má to být fitness trenérka, což je v mém případě dost humorná představa sama o sobě,“ sdělila pro Super.cz Pavlína, pro kterou bude prý nejnáročnější naučit se rozsáhlou choreografii.

„Největším oříškem asi bude skloubit asi tak milion kroků a poskoků se zpěvem. A narvat svou hlavu, na které bude obří paruka, do hula hoop obruče. Ano. Skutečně do hula hoop obruče, přes kterou budu skákat. Já už opravdu s humorem říkám, že už jen chybí, aby mě na Broadwayi donutili šplhat, a mám už snad vše za sebou,“ přidala se smíchem herečka.

V divadle má již několikátou roli, ta nejnovější je podle zpěvačky možná také nejnáročnější. „Je to pro mě neskutečně náročné, a to kvůli choreografii. Leckdy pro ženu mých proporcí téměř nemožné. Další originalitou a extravagantností je určitě kostým. Mám takový dojem, že až na jeviště vlezu v tom slušivém a totálně upnutém trikotu, tak už nebudu muset ani zpívat, ani tančit. Diváci se potrhají smíchy," dodala vtipně zpěvačka, která já především také maminka.

A jak se jí daří skloubit pracovní závazky s mateřskými povinnostmi? „Těžko. Opravdu těžko. A skutečně se asi poprvé v životě nemůžu dočkat, až zkoušení skončí, je to pro mě opravdu velmi časově, fyzicky i finančně náročné. Já do Prahy jezdím z jižních Čech, což je docela dálka. Takže plánování, včasné odjezdy, hlídání. Je to kolotoč. Syn Adam bývá u babičky a dědy, ale neskutečně mi chybí a už se nemůžu dočkat, až se můj život zase po premiéře muzikálu trochu uklidní. Představení je pro mě duševní odpočinek a relax. Ale zkoušení je něco úplně jiného,“ dodala závěrem. ■