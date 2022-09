Tohle tu ještě nebylo. Šílená ostuda na módní show Osmanyho Laffity! Víme, co se stalo

Osmany Laffita Super.cz

"Původně jich bylo pět, dvě poslední se mi na poslední chvíli podařilo zadržet, než na molo vběhly," řekl Super.cz vizážista akce Sasha Isar.

Sám návrhář po přehlídce zuřil jako snad nikdy předtím. "Viděli jste to na mém finále? Jak se tam vpašovaly ty tři holky? Já byl tak naštvaný!" řekl Super.cz v rozhovoru. "Nevím, kdo to byl, co to bylo za holky, byla to hrůza. Bylo to hrozný - holky i to, co měly na sobě. Nevím, komu to patřilo," nechápal návrhář.

"Zkazily mi finále. A je to urážka i pro mé holky. Moje modelky byly krásné a najednou se tam vpašovaly tyhle tři. Nedokážete si představit, jak mě to naštvalo a urazilo. Člověk na tom dlouho pracuje, věnuje čas kolekci a najednou vidí tohle. To pardon," dodal Laffita.

Nám se podařilo zjistit, že šlo o finalistky soutěže krásy, kterou vede podnikatel Robert Novotný. A právě on měl dívkám nakázat, aby na defilé přehlídky návrháře Osmanyho Lafitty vtrhly. "Nerozumím, proč se to stalo, ale můj manžel Guy hned po přehlídce na ně řval takovým způsobem, že jsem se ho bál i já. Zkazily mi show," dodal Laffita. ■