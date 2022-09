Věk babičky, tvář holčičky: Zpěvačka Magda Malá popírá věk a mohou za to alkohol a cigarety

Magda Malá vypadá stále skvěle. Foto: Se souhlasem Magdy Malé

Zpěvačka Magda Malá (55) byla vždycky tak trochu zjevením na české hudební scéně. I při své výšce 154 cm má neuvěřitelně silný hlas, kromě toho už dlouhá léta vypadá, jako by nestárla. Její recept na vizáž holčičky je přitom jednoduchý.

„Určitě za to mohou geny, ale taky to, že poslední cigaretu jsem típla před jednadvaceti lety a alkohol jsem měla naposledy před pěti roky. Tehdy jsem chtěla být solidární s jednou svou velkou kamarádkou, která pít nemůže, a zjistila jsem, že se dá krásně žít i bez toho obvyklého společenského popíjení,“ svěřila se Super.cz Magda Malá.

K dobré vizáži jí určitě pomáhá i to, že moc ráda chodí a denně jsou to vysoké počty kilometrů.

Ale nemáme si prý myslet, že by žila úplně asketickým životem.

„Moc miluju sladké a jak jsem se snadno zbavovala cigaret, nedokážu si představit, že bych jednou musela přestat jíst i čokolády a další dobroty,“ přiznává Magda.

O zdraví však jinak dbá a naopak ráda pomáhá i ostatním. A tak není divu, že byla jedním z pořadatelů charitativní akce pro Český národní registr dárců kostní dřeně.

„Koncert jsme uspořádali s mým výborným kamarádem Milanem Wenzlem, což je výborný chlap, který pomáhá všem okolo. Nedávno ale onemocněl leukémií a sám potřeboval kostní dřeň. Chtěli jsme proto u lidí vytvořit povědomí o tom, že darovat kostní dřeň zachraňuje životy. A jestli se nám povedlo přesvědčit aspoň jednoho člověka, tak to mělo velký smysl,“ vysvětluje Malá.

Akce se na její popud zúčastnili například i Kateřina Brožová, Bohuš Matuš, Petr Kolář, Marek Černoch, Šárka Rezková nebo Vladimír Hron a další. ■