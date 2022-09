Kam zmizel seriálový doktor Hofbauer? V novém filmu herce uvidíme v odvážných scénách téměř nahého

Marek Němec Super.cz

Ten ztvárňuje přítele jedné z hrdinek v podání Kamily Janovičové. "Myslím, že se podařilo něco, co má smysl. Přál bych tomu filmu, aby se dostal do co nejširších sfér. Moje postava je tam vlastně proto, aby ukázala, že existuje i nějaký normální život, a hlavní postavy se netopily jen v tom rodinném problému," upřesnil.

Divačky potěší, že Marek předvede v intimních scénách i svoje vypracované tělo. "Samozřejmě bych hrál raději více složitou a niternou roli, jako měl Štěpán Kozub (představitel hlavní postavy - pozn.). Nicméně to, co říkáte, je samozřejmě příjemné, aby to nevypadalo jako nějaká póza," reagoval Marek na slova, že se fanynkám líbí jeho vzhled.

Protože ho teď nevídáme v nových rolích v televizi, zajímalo nás, kam si na něj máme zajít do divadla. Bohužel letní Shakespearovské slavnosti už jsou za námi, takže si na něj jako na Macbetha budeme muset zase rok počkat.

"Moc toho teď nemám. V Divadle v Dlouhé hraju v představení Bez roucha. Ale na jaře budu zkoušet novou hru v Ungeltu s Veronikou Khek Kubařovou a Igorem Orozovičem. Na to se moc těším, to by mohlo být takové niterné," uzavřel. ■