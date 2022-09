Kim Kardashian vysekla poklonu slavné komičce (47), která se předvedla v prádle: Má ta nejlepší prsa, říká

Chelsea Handler Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Do nové kampaně na prádlo své značky Skims Kim Kardashian (41) zapojila opět slavné tváře, tentokrát ve věkovém rozmezí 20 až skoro 60 let. Nejstarší z modelek je Brooke Shields (57), kterou fanoušci chválí, jak to jde, čtyřicátnice pak zastupuje například komička Chelsea Handler (47).