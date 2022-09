Filmy pro dospělé ji vysvobodily z Hollywodu. Odepsaná herečka, která se ráda svlékala na veřejnosti, napsala osobní zpověď

Maitland Ward vydala knihu. Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Věčná čekatelka na hollywoodskou slávu. I tak by se dala charakterizovat neúspěšná herečka Maitland Ward (45), jež se objevila v několika filmech, ale marně toužila po velké slávě. V žádném pořádném hollywoodském bijáku se sice nikdy neobjevila, ale o to víc na sebe upozorňovala v ulicích Los Angeles.

Maitland často vystavovala vnady v odvážných modelech. Čím lascivnější, tím lepší. Ani nahotinky jí ale velkou roli nepřinesly, a tak v její filmografii zůstává jen seriál Boy Meets World, v němž hrála v letech 1998-2000, nebo film Někdo to rád blond. Další roličky v televizních seriálech a filmech pak ani nestály za řeč, a proto zabrousila do světa filmů pro dospělé.

Díky svému vrozenému sklonu k exhibicionismu má Maitland spousty zážitků. A co se nepovedlo ve filmové kariéře, to se snaží dohnat coby spisovatelka. Maitland totiž vydala svou vůbec první (a patrně i poslední) knihu s názvem Rated X. How Porn Liberated Me from Hollywood.

Když už jí zkrátka Hollywood nenabídl uplatnění, svět lechtivých filmů ji hrdě přijal do své náruče. A o tom je ve zkratce její autobiografická kniha. Samotná Maitland knihu pokřtila v na své poměry velmi slušném outfitu.

Příběhy svých nahotinek a lechtivé historky si zkrátka nechala až do knihy, která jde podle Maitland na dračku, a někde je dokonce i vyprodaná. Herečce se tak splnil její velký sen, byť to není ten hollywoodský... ■