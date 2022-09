Shakira poprvé promluvila o šokujícím rozchodu s Piquém: A takhle reagovala na jeho výrazně mladší novou holku

Shakira Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kolumbijská zpěvačka Shakira (45) poprvé promluvila o rozchodu s fotbalistou Gerardem Piquém. Zprávu oznámili letos v létě po 12 letech vztahu, do kterého se narodili dva synové, dnes devítiletý Milan a o dva roky mladší Sasha. Šok to byl nejen pro fanoušky slavného páru, ale také pro zpěvačku, která se s nastalou situací stále vyrovnává.

„Zůstala jsem zticha a snažila se to všechno zpracovat. Je těžké o tom mluvit, hlavně proto, že to stále zpracovávám. A také proto, že jsem na očích veřejnosti a náš rozchod není jako v případě jiných lidí. A to je drsné nejen pro mě, ale také pro mé děti. Neskutečně náročné,“ popsala magazínu Elle.

Zpěvačka se dle svých slov snažila uchránit od mediálního tlaku své dva syny, což ale bylo velmi složité. „Zaslechli různé věci ve škole od kamarádů nebo narazili na nějaké nepříjemné zprávy na internetu, které je ovlivnily,“ uvedla s tím, že chránit své děti je pro ni absolutní priorita.

Piqué už navázal nový vztah s třiadvacetiletou studentkou Clarou, španělská média je několikrát zvěčnila při intimnostech. Na toto téma Shakira reagovala velmi diplomaticky. „Myslím, že tyto detaily jsou velmi osobní, alespoň nyní, kdy je všechno čerstvé a nové. Jediné, co mohu říct, je, že jsem do toho vztahu a své rodiny dala všechno, co jsem mohla.“

O rozchodu slavného páru se začalo mluvit začátkem června, jeho důvodem měla být údajně fotbalistova nevěra, to však ani jeden z nich nepotvrdil. ■