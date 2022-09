Lukáš Pavlásek promluvil o svatbě a založení rodiny, ukázal i snubní prsteny. A proč zval na veselku exmanželku?

Lukáš Pavlásek Super.cz

Je to dva týdny, co se komik Lukáš Pavlásek (44) oženil se svojí partnerkou Denisou. Probrali jsme s ním pocity čerstvého ženáče, konečně jsme se podívali na snubní prsteny a zajímaly nás i další podrobnosti z jeho soukromí, o něž se s námi podělil.

Svatbu kvůli pandemii Pavlásek odkládal hodně dlouho, přípravy si vzala na starost jeho snoubenka. "Já řešil jen to, čemu rozumím, takže alkohol a pódium. A to se, myslím, povedlo. Byl to pořádný mejdan, jaké máme s nevěstou rádi. Hosté odcházeli až nad ránem a motaly se jim nohy," smál se Pavlásek.

A proč vlastně pozval na svatbu svoji první manželku Ivu Pazderkovou (42)? Manželi byli pouhé tři měsíce. "To je dávno za námi, jsme kamarádi a na svatbu se kamarádi zvou. Kamarádí s ní i Denisa," osvětlil situaci komik.

V našem videu jsme probrali i řadu dalších věcí, například to, proč si nechal na veselku ušít fialové sako, zda novomanželé plánují svatební cestu anebo jestli chtějí v dohledné době rozšířit rodinu a pořídit si dítě. ■