Brad Pitt prozradil, kdo je podle něj nejvíc sexy muž světa: Tohle si jeho slavný kolega za rámeček spíš nedá

„Pokud jde o herecký svět, okamžitě mě napadne Paul Newman,“ rozpovídal se v rozhovoru pro Vogue Pitt. „Protože stárnul s grácií a podle všeho to byl velmi výjimečný, vřelý a čestný člověk,“ vysekl poklonu zesnulému herci.

„Ale pokud bych měl jmenovat někoho ze současnosti, byl by to ten zm*d George Clooney (61), protože, proč ne?“ zavtipkoval na účet kolegy z Dannyho parťáků. „Vždycky mi sebere prvenství nebo zase já jemu. Tentokrát mu to nechám. Ale jenom pro tentokrát,“ dodal.

A když to říká Brad Pitt, to už je co říct. Pitt a Clooney jsou dlouholetými kamarády a není to poprvé, co si jeden do druhého rýpnul. A co vy, vidíte to stejně jako Brad? Hlasujte v naší anketě níže!

Herec hovořil s Vogue v rámci propagace své nové kosmetické značky pro muže Le Domaine Skincare. Ačkoliv není tváří značky, stojí za vznikem produktů. Na jejich výrobu jsou ostatně použity hrozny z jeho vinice Chateau Miraval. ■