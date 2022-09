Rocker Petr Janda polykal slzy dojetí: Kolega ho překvapil způsobem, který nečekal

Petr Janda Super.cz

Zpěvák byl přítomen na castingu, my jsme se s ním potkali na zkoušce. Na jevišti zrovna zněla jedna z nejemotivnějších písní z repertoáru Olympiku. "Zkoušeli Slzy tvý mámy, a to je tak strašně dojemně udělaný, že jsem měl co dělat, abych se udržel," řekl Super.cz Janda.

"Myslím si, že to s lidmi strašně zamává. To je opravdu tak vypjatá scéna, a to to bylo bez kostýmů, bez světel, bez dekorací," popsal zpěvák a složil poklonu svému kolegovi Josefu Vojtkovi.

"Strašně mě překvapil Pepa Vojtek, který zpíval právě Slzy tvý mámy, a zpíval to senzačně. Bál jsem se toho, že to neuzpívá, ale odzpíval to nádherně, prostě byl úžasnej," raduje se frontman jedné z nejúspěšnějších českých kapel.

Sám přiznává, že premiéra muzikálu pro něj nebude lehká záležitost. "Bojím se toho. Doufám, že to ustojím. Já jsem hodně emocionální. Ale myslím si, že to přežiju," dodává s humorem slavný zpěvák. ■