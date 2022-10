Hana Vagnerová popsala otřesný zážitek s kadeřníkem. Takhle vznikla její ikonická zrzavá hříva

Hanka Vagnerová Super.cz

Herečka Hana Vagnerová (39) platí v českých vodách za módní ikonu. Nejen, že má vkus, nikde ji nepřehlédnete díky její výrazné barvě vlasů. Nyní Hana prozradila, jak vlastně vznikla její barva vlasů a veselá historka to tedy rozhodně není!

Na otevírací party kadeřnického salonu se Hanka Super.cz svěřila, z čeho všeho ji musel zachraňovat oblíbený kadeřník Jan Těšík. "Honzík Těšík mě mnohokrát zachránil z vlasového průšvihu, ať už to bylo proto, že mě někdo špatně ostříhal, nebo jsem na poslední chvíli potřebovala učesat na premiéru," prozradila herečka.



Její ikonická zrzavá barva vlasů, kterou momentálně nemá, vznikla úplnou náhodou. Nešťastnou nutno podotknout. "To bylo strašný. Šla jsem do salonu a chtěla jsem ztmavit ze světle hnědé na tmavě hnědou a ten pán mi udělal zářivě červenou," svěřila Hanka Super.cz historku, které už se dnes směje.

"Pak jsem to začala různě stahovat dolů a z toho vznikla ta moje zrzavá," prozradila herečka. "Já jsem zákaznice, která se ozve. Já se ozývám tak, že je to slyšet na celou ulici," směje se kráska. ■