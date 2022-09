Pošťák Ondra z Pošty pro tebe se pochlubil dcerou: Roztomilá Mia už má za sebou první filmovou roli

Martin Kavan a jeho dcera Mia Michaela Feuereislová

Herce Martina Kavana většina televizních diváků zná především jako pošťáka Ondru z Pošty pro tebe. Poslední roky se více než práci před televizní kamerou věnoval svým dětem. S manželkou Terezou se dohodli, že na rodičovské bude s jejich dětmi právě on. Roztomilou dcerou Miou se pyšný herec nyní pochlubil ve společnosti.

Holčička totiž podědila geny po tatínkovi a na televizní obrazovce se brzy objeví ve své první filmové roli. Zahrála si v komedii Jiřího Vejdělka Bezva zuby na zásnuby, kterou Česká televize v polovině října odvysílá. Před kamerou se objeví po boku Simony Stašové, Jiřího Langmajera nebo Anny Fialové a natáčení si opravdu užívala.

„Bylo to skvělé, Simona se ke mně chovala, jako bych byla opravdová vnučka,“ svěřila se Mia, která už zkušenosti před kamerou má, a to v rámci pořadů České televize Déčko. „Bylo to jiné, natáčelo se dýl, bylo tam o dost více textu, ale odnesla jsem si z toho větší zkušenost,“ svěřila se na tiskové konferenci mladičká herečka. ■