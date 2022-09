Po narození dcery vypadá fantasticky: Půvabná zpěvačka je zpět na své váze a naskočila naplno do práce

Veronika Zelníčková, Veronika Krejzová Foto: Super.cz/archiv Divadla Broadway

Herečku Veroniku Krejzovou jsme zastihli v pražském Divadle Broadway, kde právě probíhalo focení kostýmů. Jako jedna z mála v souboru si herečka v připravovaném muzikálu s hity Olympiku Okno mé lásky zahraje od listopadu dvě role. Ve slušivém kostýmku se postavila před objektiv v roli matky a pestrobarevný kostým oblékne jako Agáta. My jsme herečku v průběhu focení vyzpovídali.

„Musím říct, že obě role mi jsou blízké, kdybych se ale měla rozhodnout, tak je mi paradoxně bližší role matky Kratochvílové,“ sdělila pro Super.cz Veronika, která se svým manželem Tomášem vychovává dcerku Amelii.

„Ne, že by mi byla podobná, ale je neustále vážná, naštvaná, podrážděná a v tom je ta role svým způsobem komická, což je těžké! Není jednoduché ji hrát, hlavně když vidím své ostřílené kolegyně Sandru Pogodovou a Veroniku Žilkovou, ale právě ten těžký proces mě moc baví. Mám vystudovanou činohru a Michaela Kratochvílová je převážně činoherní role, v posledních letech jsem tolik činoherního prostoru neměla, proto jsem vděčná, že si ji mohu zahrát, a že mi Sandra s Veronikou pomáhají roli správně herecky uchopit. Teta Agáta je střelená ženská a takových rolí jsem si už zahrála více. I proto je mi ta Kratochvílová bližší,“ dozvěděli jsme se dále.

Ještě před půlrokem se nám herečka svěřila, že stále ještě není na své váze, že ji zdobí 7 kilogramů navíc. Na otázku, zdali se jí podařilo se přebytečných kil zbavit, nám odpověděla: „Vzhledem k tomu, že mám momentálně dost práce, tak už jsem víceméně na své váze. Takže jsem spokojená a cítím se dobře.“ Veškerý čas nyní Veronika dělí mezi zkoušky v divadle a mateřské povinnosti.

„Zkouším převážně v Divadle Broadway, což je takový můj druhý domov. S kapelou Anacreon máme úspěšně za sebou letní festivalové koncerty, takže teď budeme mít chvíli volno. Samozřejmě se snažím co nejvíc věnovat rodině a být co nejlepší matka. Amelia je skvělá, už jen díky tomu, jak je společenská, můžu dělat i svoji práci. Ale samozřejmě nebýt mého manžela a babiček, kteří hlídají, ta bych tu práci dělat nemohla. Takže jsem vděčná, jak úžasnou rodinu mám, a za to moc děkuju,“ dodala závěrem Veronika. ■