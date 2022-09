Veronika Žilková o manželství svého nového přítele: Rozvádí se, jeho žena si našla ženu, tvrdí herečka

Veronika Žilková Super.cz

"Co já vím, rozešlí jsou asi už dva roky. Asi to tak bývá, že když se objeví nová partnerka, tak se objeví nějaké emoce. Ale co já vím, rozváděli se už v době, než jsme se my dva seznámili. My se známe pár týdnů a nevím, co bych k tomu řekla víc," rozhodně prý netahá muže od rodiny. "Ani to není rodina, žádné děti nemají," upřesnila.

Holomáč je ženatý potřetí, stejně jako je Veronika vdaná. Tři děti má s předchozími partnerkami. S první se rozvedl, podruhé ovdověl. Jeho současná žena je o dvacet let mladší. "Stejně jako si našel novou partnerku Martin Stropnický (65), tak si ji našla i ona," překvapila Žilková, že i do manželství jejího přítele prý vstoupila jiná žena. ■