Legenda českého modelingu deset měsíců po smrti manžela: První slova o odchodu hraběte, se kterým žila 27 let

Milada Karasová Super.cz

17. listopadu to bude rok, co podlehl infarktu manžel Milady Karasové (72), hrabě Michal Dujka. Milada přišla o milovaného muže, se kterým žila dlouhých 27 let. "Nejde to, aby to přebolelo. Jen s přibývajícími dny se to zklidňuje. Ale nepřebolí to, to tak je," řekla Super.cz Milada, která se po dlouhé době objevila ve společnosti.