Rozvod se na ní podepisuje. Iveta Vítová promluvila o zdravotních problémech: Vychrtlá postava, padání vlasů

Iveta Vítová Super.cz

"Každá máma ví, jak to je s prckem, se dvěma dětmi. Do toho stěhování, starosti, zařizování věci, které nejsou příjemné. Tělo se heclo, už mi dalo zdravotní výstrahu. Na člověku se to podepíše, od padání vlasů přes další věci," řekla Super.cz Iveta.

Nyní si dává pozor, aby pravidelně jedla. Aby se tělo hlavně dalo do pořádku. "Už vím, že se musím hlídat, a není to o tom, že vše zabezpečím, zařídím. Kila jdou lehce nahoru, už asi jen tři kila a bude to dobré. Neříkám, že pořád nejsem hubená, nemám z toho radost, ale už toho na mě bylo hodně," dodala Vítová na módní show Osmanyho Laffity, kde předváděla. ■