Šťastně vdaná je už 30 let: Moderátorka prozradila recept na spokojené manželství. Maminkám se ale nejspíš líbit nebude

Kate Humble Foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Moderátorka a produkční stanice BBC Kate Humble (53) žije už 30 let ve spokojeném manželství s televizním producentem Ludem Grahamem (61), a tak by jeden řekl, že rady ohledně spokojeného manželství opravdu může rozdávat. Jenže touhle asi mnohé nepotěší.

Myslí si totiž, že tajemství spočívá jednoduše v tom, že neměli děti. „Myslím, že máte určitou volnost, kterou rodiče nemají. Za 30 let se hodně posunete a změníte a v mnoha ohledech jsme si to vzájemně umožnili,“ uvedla pro Woman's Weekly.

„Nemáme od sebe navzájem velká očekávání. Já nečekám, že bude živitelem rodiny, on neočekává, že budu matkou,“ popsala vztah.

Kate už dříve přiznala, že má až po krk odsuzování a dotazů, proč se nestala matkou. Nemá pocit, že by své rozhodnutí musela obhajovat a přála by si, aby se bezdětné ženy ve společnosti tolik neodsuzovaly.

Že nechce být matkou, si uvědomila ve skutečnosti už ve 14 letech. „Už od útlého věku jsem věděla, že nechci děti, a tak se tím netajím. Nemyslím, že do toho někomu něco je, ale je mnohem jednodušší to říct. Nechci děti, nikdy jsem je nechtěla,“ svěřila v roce 2016 v pořadu Lorraine.

„Může to znít hrozně, ale prostě to tak cítím,“ dodala s tím, že ji po prohlášení oslovilo mnoho žen, které jí děkovaly a její názor sdílely. „Je totiž mnoho lidí, co nechtějí děti,“ uzavřela.

A jaký názor máte vy? Myslíte si, že je pro ženu povinnost mít děti?