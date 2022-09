Karel Roden má v novém filmu krásnou manželku: Polské herečce byla role souzena

Marta Zmuda Trzebiatowska a Karel Roden ve filmu Indián Foto: Bioscop

Do kin míří nová česká komedie s Karlem Rodenem (60) v hlavní roli. Film Indián režiséra Tomáše Svobody vypráví o hektickém životě zaneprázdněného finančníka Ondřeje Jonáše (Roden), do kterého vstoupí duch umírajícího indiánského náčelníka (Daniel Olbrychski) a převrátí mu život vzhůru nohama.

Vedle zmíněných se v dalších rolích představí Martin Myšička, Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Štěpánka Fingerhutová, Jaroslav Dušek, Ester Geislerová, Anna Šišková, Jiří Dvořák, Tomáš Měcháček, Martin Pechlát, Eva Leimbergerová, Zdeněk Maryška, Tomáš Matonoha či polská herečka Marta Zmuda Trzebiatowska, která ztvárnila Rodenovu filmovou manželku.

Práce na české komedii je pro ni splněný sen. „V Polsku máme přísloví: Dávej pozor, co si přeješ, protože se ti to může splnit. A mně se to splnilo. Vždycky jsem byla fanoušek českých filmů. Hlavně komedií, protože Češi se na sebe dokážou koukat s nadhledem. Humorně, s příběhem, ale i s odkazem a sebereflexí,“ míní herečka, jíž byla role, zdá se, souzena.

Poprvé nabídku od režiséra dostala ještě před pandemií, ale poté otěhotněla a první termín natáčení kolidoval s dobou porodu. „Druhý termín už byl po porodu, ale přišla další vlna pandemie, a tak na mě musela moje role počkat. Až potom jsem ji mohla odehrát,“ popisuje Zmuda Trzebiatowska, která doufá, že nepůjde o ojedinělou spolupráci s česko-slovenským týmem.

„Jsem moc ráda za tohle filmové dobrodružství, tenhle projekt zůstane už navždy v mém

srdci. Spolupráce se štábem byla úžasná a odcházela jsem se smutkem. Ale doufám, že to

nebyl konec česko-slovenských dobrodružství,“ dodala. ■