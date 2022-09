Jak se vám líbí jako zrzka? Iveta Vítová překvapila ofinou v ohnivé barvě

Iveta Vítová Super.cz

"Pamatuji si, když mi bylo dvacet a říkala jsem si, proč holky ve čtyřiceti neumí stárnout a nenajdou si místo jinde. Mají rodiny, děti, proč na to molo lezou. Tak mně bude 40 let v květnu, a pokud mě někdo nesejme z mola a bude mě někdo chtít, tak budu chodit. Já si to užívám, mám vycházky," řekla Super.cz s úsměvem Iveta Vítová.

Všechny modelky vyfasovaly ofinu v barvě svých vlasů. Na Ivetu zbyla zrzavá, přišla pozdě. "Já bych to upravila. Byla jsem tady první, pak jsem si odskočila a nepospíchala zpět, protože vizážista Sasha Isar mi řekl, že každá budeme mít jinou barvu ofiny. A ta každá jsem jenom já. Asi to mám za zásluhy. Alespoň vím, že zrzavá ke mně nejde a že do ní nikdy nepůjdu," směje se Vítová.

V minulosti už ofinu měla. "Měla jsem období ofiny a zase jsem zjistila, že to je špatně. Zas budu klasická blondýna. Do šedesáti. Jen doufám, že do šedesáti nebudu pořád na tom mole," dodala. ■