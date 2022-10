Tenhle sympaťák dabuje sexy herce Channinga Tatuma. Do roka bude mít postavu jako slavný herec, slibuje

Michal Holán Super.cz

"Channing Tatum, ten je super. Toho mám hrozně rád," přiznává dabér a dodává, že plánuje mít i postavu jako slavný sex-symbol. "Já jsem teď začal makat. Já to říkám už deset let, ale teď už opravdu! Dávám tomu rok a příští léto budu jako Channing," zapřísáhl se Michal.

My jsme Michala Holána zastihli na natáčení upoutávky tanečního festivalu Life!, a protože se natáčelo mimo jiné i v letadle, nabízí se otázka, co dabér a létání. "Nebojím se. Letadla jsou mi blízký," přiznává Michal a přihazuje jednu historku z natáčení cyklu Patrola.

"Natáčeli jsme pro Českou televizi a tam jsem lítal s bojovým vrtulníkem, s vojákama," vypráví s nadšením oblíbený český dabér. Pilotní průkaz ale zatím není na pořadu dne. "Dělám si průkaz na loď a pilotní? To by byl velkej sen, ale to mají asi jen machři. To jsou borci," říká s respektem Michal Holán. ■