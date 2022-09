Tereze Pergnerové bude za dva roky padesát: Zápasit se stárnutím je předem prohrané, má jasno

Tereza Pergnerová Super.cz

"Nastupující padesátka mě spíš těší. Mám období, kdy jsem klidnější než kdy dřív. Pokud to bude vypadat takhle, tak jsem spokojená. Lidi stárnou, to je přirozené. A zápasit s tím je předem prohraný boj. Samozřejmě, že se člověk o sebe musí víc starat, ale za každou vráskou vidím nějaký prožitek a svoji životní etapu. To k tomu patří," řekla Super.cz.

Povídali jsme si o jejích dětech, dceři Nathalii a synovi Samuelovi. "Moc tedy nechtějí, abych o nich mluvila, ale myslím si, že v mých stopách v rámci šoubyznysu nepůjdou. Jsou spokojené tak, jak jsou, a jsem ráda, že se mi je podařilo uchránit. Mají svoje soukromí, svůj normální obyčejný život, Jsem opravdu ráda, že nejsou postižené tím, že by se mnou musely vytvářet nějaký obraz," svěřila s tím, že děti nedává ani na sociální sítě a když už, tak s jejich souhlasem.

V rámci idyly, kterou nám popsala, se trochu vymyká jen stav její domácnosti. "Doma je všechno dobrý, jen pokračujeme v nutných opravách našeho domu a aktuálně mi nefunguje ani pračka. Čtrnáct dní se dělaly podlahy, tak nemohlo být zapojeného nic. Ale ty už jsou hotové, tak snad brzy začneme žít civilizovaným způsobem života. Ale možná zrovna tyhle chvíle jsou takové, na které bude člověk rád vzpomínat, Z jednoho měsíce oprav byly tři," míní Tereza, která ani při snižujících se teplotách nemohla topit. ■