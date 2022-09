Hýřila energií a vypadala fantasticky: Simona Stašová se po šesti letech opět objeví před kamerou

Simona Stašová Michaela Feuereislová

Je to šest let, co se Simona Stašová (67) objevila ve filmu Lída Baarová. Od té doby herečka filmové role odmítala a naplno se věnovala pouze divadlu. K návratu na filmový plac se nechala přemluvit režisérem Jiřím Vejdělkem, se kterým natočila komedii Bezva zuby na zásnuby.