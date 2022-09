Moderátor Ondřej Sokol promluvil o podvodech v televizních soutěžích. Jednu společnost to i položilo

Ondřej Sokol Super.cz

"Natáčení si užívám ohromně! To nás baví. Já tu soutěž znám léta v anglickém originále, já jsem se fakt těšil a potvrdilo se to," pochvaluje si Ondřej. Nás zajímalo, jak by on sám obstál v roli soutěžícího. "Takhle, znám hodně odpovědí na ty otázky, ale protože nejsem ve stresu. To je základní věc" řekl Super.cz.

Soutěžící jsou pod velkým tlakem, a tak se snadno stane, že ani na banální otázku nedokážou odpovědět. "Většinou mají soutěžící pocit, že všichni ostatní měli lehčí set otázek. Nebo když to hrajete doma na gauči, tak máte pocit, že víte všechno. Základní je se vyrovnat s tím stresem," vysvětluje oblíbený český moderátor.

Ondřej se toho nebojí a klidně by se postavil do pozice soutěžícího i on sám. "Šel bych do toho. Já obdivuju ty lidi. Je to skvělý a fakt mají můj velkej respekt," říká s úsměvem a dodává, že podvody v soutěži jsou tabu. "To nejde, tam jsou všude kamery. Kdysi v 60. letech bývaly podvody u takových soutěží, ale to je tak strašně hlídaný, aby to bylo korektní, že si to ani neumíte představit," uzavírá Ondřej Sokol. ■