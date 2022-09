Ondřej Sokol prozradil detaily chystané veselky. Proč bude svatba trvat jen pár minut?

Ondřej Sokol Super.cz

Moderátor Ondřej Sokol (50) by si jistě mohl dovolit pompézní svatbu s řadou významných hostů, ovšem jeho představy jsou naprosto jiné. Se snoubenkou Nikolou (29) plánují svatbu v zahraničí, samotný obřad bude trvat pár minut.

Ondřej Sokol se s krásnou Nikolou zasnoubil před dvěma lety a svatbu se jim zatím nepodařilo zrealizovat. Kdy tedy bude jejich svatební den? "Doufáme, že brzo," řekl rozhodně Ondřej a prozradil, jak si představují svůj den D. "My bychom to chtěli ve Vegas v okýnku. Vzhledem ke covidu a k mým pracovním povinnostem se nám tam nedaří odletět," prozradil Super.cz.

Ondřej vždy srší dobrou náladou, a tak si i na této situaci našel nějaké to pozitivum. "Hodnotíme jako pozitivní, že se furt chceme vzít, což je hezký," usmívá se. Jejich svatební obřad v Las Vegas bude trvat jen pár minut. "Tam je drive-in. Půjčíte si oblečení a sednete si do půjčeného auta, vyjedete, tam se z okýnka vykloní oddávající a jste oddaný. Nás ta představa hrozně baví," pochlubil se herec.

Las Vegas je město hazardu, a tak je nasnadě otázka, zda potom novomanželé zavítají do kasina. "To doufám, že se nestane, že hned první den moji ženu najdu závislou na automatech. To bych úplně nechtěl," směje se jeden z nejvyhledávanějších českých moderátorů. ■