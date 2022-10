Herec Martin Kraus prozradil detaily svatby hvězdy Ulice. Dorazil její slavný strýc Lukáš Vaculík?

Martin Kraus Super.cz

Charismatický herec prozradil detaily honosné svatby, ale také to, jestli se slavnostní události zúčastnil legendární Lukáš Vaculík. "Snad už to můžu říct ofiko, protože jsem to kdysi řekl a byl jsem pokárán," svěřil se Kraus a dodává: "Ano, byl jsem na svatbě mého bratra Ondřeje Krause a Šárky, tehdy Vaculíkové," potvrdil Super.cz.

Že šlo vskutku o pompézní oslavu lásky, o tom po jeho slovech není pochyb. "Svatba byla obrovská. Dvě stě padesát lidí, padesát pět koní, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, děti, vnoučata," vyjmenovává s nadsázkou Martin. "Upřímně, fakt to bylo strašně hezký," míní pyšný bratr.

Nemohli jsme se nezeptat, zda se svatby zúčastnil i slavný strýc Šárky, herec Lukáš Vaculík (60). Na to měl ovšem Martin Kraus opravdu netradiční odpověď. Nejprve se začal kulišácky smát a potom vzal doslova nohy na ramena a začal utíkat od kamery. Jestli mlčení znamená souhlas, pak tam tedy Lukáš Vaculík rozhodně byl. ■