Po 15 letech temna je konečně šťastná. Tereza Černochová má novou lásku a je zamilovaná až po uši

Tereza Černochová Michaela Feuereislová

Teď už se ale konečně usmálo štěstí i na sympatickou zpěvačku, která to uměla roztočit i na parketě v taneční show StarDance.

Tereza je zamilovaná a zažívá krásné životní období.

„Po docela dlouhé době zažívám jedno z nejhezčích období, což je fajn zjištění po takových deseti, dvanácti, možná patnácti letech takového temna. Takže já se tak jako nadechuju a je to hrozně příjemný, hrozně fajn. Nemám v sobě skepsi a těším se na to, co přijde, co bude nového. Chystám desku, na to se taky strašně těším. No a jsem zamilovaná, to je hrozně hezký,“ nechala se slyšet Černochová v pořadu ShowTime na CNN Prima News.

Jméno muže, který ji opět udělal šťastnou, si ale nechala pro sebe. To jsou věci, které jsou tak strašně křehké, a je hezký to říct, ale tím to končí, protože člověk nikdy neví, co ho v tom životě potká a co zase bude řešit. Takže je dobrý si to hýčkat,“ uzavřela Černochová, která mimo jiné vystupuje s kapelou Monkey Business. ■