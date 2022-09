I po půl roce je Jan Bendig plný emocí z Výměny manželek. Inspirovalo ho to pořídit si s partnerem miminko?

Jan Bendig Super.cz

Když se do oblíbeného nováckého pořadu Výměna manželek přihlásil známý gay pár, zpěvák Jan Bendig (28) s přítelem Lukášem, diváky až překvapilo, jakými by byli skvělými rodiči. Muzikant na natáčení stále vzpomíná s láskou a s druhou rodinou mají výborný vztah.

„Zrovna jsem se o tom dneska bavil, že na to vzpomínám krásně, s tou rodinou jsem stále v kontaktu. Jsme domluveni, že jim budu křtít jedno miminko. Já k tomu nemám co říct, my jsme dostali tak skvělou rodinu, že v tom nebyl žádný konflikt na žádné straně. Já bych to natáčení klidně vrátil,“ svěřil se Jan Super.cz.

To, že Jan skvěle zvládnul náhradní děti, ještě více rozdmýchalo myšlenku o tom, že by si s partnerem pořídili miminko, ale ani půl roku po natáčení prý ještě není správný čas.

„My samozřejmě přemýšlíme o potomkovi. Já jsem ale ještě pořád dítě, vychovávám sám sebe, takže až bude ta správná chvíle a budu vědět, že tomu potomkovi dám všechno, tak pak bude ta vhodná doba na to, abychom si dítě pořídili,“ popsal zpěvák své plány do budoucna. ■