Šaty jí zakryly jen to nejnutnější. Kateřina Průšová v sexy modelu vystavila své vnady

Kateřina Průšová Super.cz

"S Osmanym se známe dvacet let. Jsme opravdu přátelé. On ví, co mi sluší a co si může dovolit mi dát. Já se v jeho modelech cítím báječně," řekla Super.cz Kateřina. "Extravagantní účesy k módním přehlídkám patří, je to originální, všechny máme tento účesový model, vypadá to dobře," vysvětluje modelka.

Sama v minulosti ofinu nosila. "A už ji nikdy nechci. Pro tuto příležitost ano, ale dál už experimentovat nebudu," směje se.

Dvacet let také předváděla pro jeden prádlový butik. Tam ji také pojilo velké přátelství. Stále se cítí na předvádění spodního prádla? "V prádle opravdu už ne. To už jsem Helence Konarovské řekla, že už opravdu přenechám mladším. Příští rok mi bude čtyřicet," dodala Průšová. ■