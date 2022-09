Drbům o rozchodu se smějí. Sexy pár z Love Islandu promluvil rok po seznámení o svatbě

Gabriela Gášpárová a Petr Havránek Super.cz

Žijí ve společné domácnosti a sami jsou překvapení, že láska z televize opravdu mohla takto vydržet. "Pochyby tam byly, i z mé strany. Nečekal bych, že tady po roce budeme stát a budeme pořád spolu," řekl Super.cz Havránek.

Jaký byl poslední rok? "Pořád se něco dělo. Moc jsme si to užili. Náš vztah, fungování v reálném životě, tam jsme se museli srovnat, a až po reality show jsme se vlastně opravdu poznali," vysvětluje Gabriela.

Petr na ni prásknul, že nevaří, ona na něj, že je zase bordelář. Je už v plánu veselka? "Už jsme to řešili, několikrát. Ale stále se děje tolik věcí, že si neumíme představit, že bychom ještě řešili něco, jako je svatba. Přidávat si další stresy z příprav," dodal Havránek, který se i s Gabrielou na tři měsíce vrátil na Kanárské ostrovy.

V druhé řadě Love Islandu se totiž opět objeví, tentokrát už ne coby soutěžící, kteří hledají novou lásku. Gabriela bude moderovat doprovodný pořad Beach Hut. "Já to moderuju, Petr režíruje. Bude to hodně zajímavé. Budou to novinky, reportáže, rozhovory s hosty, účastníky. Loni to nebylo a myslím si, že by to rozhodně mohlo lidi bavit," dodala Gášpárová. ■