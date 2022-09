Herec Martin Kraus promluvil o soukromí: Český Belmondo už je trojnásobným otcem

Martinu Krausovi se přezdívá český Belmondo. Super.cz

Doby, kdy se Martin velmi aktivně účastnil společenského života, jsou dávno pryč. Tančit na baru ho prý už neuvidíme. "Bejvávalo. Ale v Roztančeném divadle si zatančím rád. I když tancování v mém podání je pořád spíš takové blbnutí, takže se snažím napodobovat Patricka Swayzeho nebo Johna Travoltu," smál se Martin, který v soutěži zastupuje pražské divadlo Metro, kde ho můžeme vidět ve čtyřech, od října pak v pěti představeních.

Pak už jsme se v rozhovoru dostali k jeho soukromí. Otcovskou roli si prý užívá. "Mě to strašně baví. Mám tři děti a k nim dvě maminky. Na to, co kdysi říkal Bolek Polívka, že dá každému svému dítěti svoji maminku, jsem to tedy nedotáhl. Ale ženatý jsem poprvé, s Petrou, maminkou těch posledních dětí," upřesnil Martin. Nejstaršího syna Filipa má s předchozí partnerkou Klárou. ■