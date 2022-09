Za pár měsíců jí bude padesát a pořád předvádí tělo jako dvacítka: Jak Dara Rolins vnímá přelomový věk?

Dara Rolins Super.cz

"Podle mě to do momentu, než to začne být směšné, je úplně v pořádku. Myslím si, že mám zdravou soudnost vyhodnotit, kdy už se na to nebude dát koukat. Ale myslím, že zatím je to dobré. Alespoň podle většiny reakcí," domnívá se Dara. "Mám respekt pro každou krásnou ženu, a není to o váze a tvarech, ale o tom, co vyzařuje. Pokud rozsvítí místnost, do které vejde, a je šťastná a milovaná, tak jen ať se fotí a rozesílá svoji energii do světa, jakým způsobem se jí zachce," míní.

"Jako každá žena jsem i já na sebe v určitých ohledech velmi přísná a vidím na sobě chyby, které by někdo za chyby vůbec nepovažoval. Takže si hlídám dobré světlo, dobrý úhel i dobrého fotografa. Jsou tady věci, které souvisejí s tím, že mi bude za pár měsíců padesát. Je to číslo, které si zaslouží zvýšenou pozornost, ale ve všech ostatních ohledech nemám pocit, že by se mělo něco změnit. Bude mi padesát, no a co," soudí Dara, která se o svých pocitech víc rozpovídala v našem videu. ■