Nic takového nečekal: Seriálový Sepeši stále zpracovává reakce, které mu role přinesla

Vojtěch Vodochodský Super.cz

Herec Vojtěch Vodochodský zazářil letos na jaře coby Petr Sepeši v seriálu Iveta. Reakce lidí dodnes zpracovává. „Byl to větší boom, než jsem čekal, než jsem si dokázal přiznat. Až teď zpětně vidím, jak mi to otevřelo dveře a jaké pozitivní reakce přišly i na tu moji roli. Zvykám si na to a je to strašně fajn," svěřil se Super.cz.