Zapomínat na novodobou historii je zločin: Boj za svobodu a demokracii svádíme dodnes, říká hvězda Devadesátek

Martin Finger Super.cz

„To jsou věci, který si člověk nevymyslí, já jsem byl nadšený, že se Slovo dostalo do soutěže, mezi dvanáct filmů, a tohle pak nebyla ani třešnička, ale přímo meloun na dortu, tohle bylo skvělý,“ svěřil se herec Super.cz.

Martin Finger se do veřejného povědomí dostal díky roli kapitána Plíška v divácky úspěšném seriálu Devadesátky na České televizi. Je mu tedy dobře v rolích a příbězích, které se odehrávají v minulé době?

„Neberu to tak. Já jsem spíš typ člověka, který cítí v lidech, že jsou pořád stejný a neměnný. Chodí v jiných hadrech, jezdí v jiných autech, ale ty reakce a uvažování pořád zůstávají stejné. Pokud se zasadí ten příběh do jiné doby, je to příjemné, že můžu třeba řídit starý auto, ale když vyprávíme starý příběh, tak se nás to téma dotýká i teď,“ doplnil.

A co dalšího by podle Martina Fingera měly podobné snímky dát především mladým lidem? To se dozvíte v našem video rozhovoru. ■