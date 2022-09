Dámy, tenhle fešák je stále nezadaný: Seriálový hezounek na tu pravou ještě nenatrefil

Jan Komínek Foto: archiv J. Komínek

„Moje role je mladý kluk, který našel velkou zálibu v ženách,“ svěřil se Honza, ale dušuje se, že postava není inspirovaná jím samotným. „Je to docela divoch. Těším se, až se na to budou dívat rodiče, budu se trošinku stydět,“ prozradil Honza, který sám na tu pravou ještě nenatrefil, je single a nezměnilo to ani letošní léto.

„Já jsem měl v létě úplně jiné starosti. Rekonstruuji už dva roky byt, a pokud mi síly a dovednosti stačí, dělám na něm sám. Samozřejmě odborné věci přenechávám odborníkům, jako třeba elektřinu a tak. Já jsem spíš odborník na práci demoličního rázu, vynášení sutě a tak podobně. Vymalovat ale třeba taky umím,“ prozradil herec, kterého jsme potkali na natáčení reklamy, kde musel předvést svou výdrž. Natáčení reklamy bylo totiž situováno do bazénu. Honza Komínek byl ve vodě celých šest hodin.

„Já si to užívám, mám vodu rád. Ve vodě jsem ale takhle dlouho nikdy nebyl, takže přiznávám, že to bylo asi moje nejdelší koupání,“ dodal Honza, který se předvedl i v roli modela. Stejně jako přítomné modelky ho oblékla návrhářka Martina Pipková Loudová. ■