Jako dvě hrdličky! Zamilovaná dcera Ivy Kubelkové se dokonale sladila s Adamem Mišíkem

Natálie Jirásková Super.cz

„Mně se samozřejmě libí takový, jaký je. Tohle je role, kterou zahrál, a moc se mu to povedlo, ale miluju ho takového, jaký je,“ svěřila se zamilovaně Super.cz krásná Natálie.

Celý snímek se točil pouze na mobil, tak jsou všichni aktéři filmu zvědaví, jak diváci film přijmou. I proto mladá modelka neváhala a slavnostní premiéru si nenechala ujít. „Jsem tady pro něj jako velká podpora, já mu moc fandím,“ řekla nám nadšeně Natálie.

Od doby, co Adam Mišík a Natálie Jirásková přiznali, že spolu randí, stali se jedním z nejsledovanějších párů českého showbyznysu. Pár si to ale prý tolik nepřipouští. „Lidi mají různé reakce, pozitivní i negativní. Být víc vidět s sebou přináší víc zodpovědnosti, ale my to moc neřešíme, netrápíme se tím,“ prozradila nám blondýnka.

Natálii začala v září opět škola a Adam má mnoho práce, i přesto pár doufá, že najdou nějakou skulinku v rozvrhu a opět vyrazí někam za teplem na dovolenou. „Rádi bychom se někam podívali, ale musíme to s naším časovým rozmezím naplánovat,“ dodala Natálie Jirásková. ■