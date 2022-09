Půvabná Hana Vagnerová se rozpovídala o své životní lásce. Stěhování do Francie není vyloučeno

Hana Vagnerová o USA Super.cz

V červnu 2022 herečka veřejně ukázala svého přítele, Francouze Nicolase Escaviho, když s ním ruku v ruce dorazila na premiéru hry Marta. Ačkoli láska hory přenáší, i charismatická Vagnerová uznává, že být jednou nohou na dvou kontinentech není snadné. Nás samozřejmě zajímalo, jestli na svoji polovičku pohledný cizinec žárlí. "Musím říct, že on je v tomhle tom dost super," kroutila hlavou.



Rozpovídala se i tom, že je oba spojuje dobrodružná povaha. "Zrovna teď chystá trip, kdy půjde pěšky bos na nějakou velehoru," šokovala nás herečka a prozradila, zda se dvojice chystá někdy usadit.

"Já mám pocit, že budeme na cestách. Rozhodně si myslím, že to nebudeme mít tradiční," svěřila se Super.cz. Sestěhovat se dvojice zatím neplánuje, ačkoliv možnost, že by se přesunula do Francie, nechává Hanka zatím otevřenou. "Francie je skvělá, je to krásná země, tam jediný problém je, že musíte umět francouzsky. Mně to přijde dost zajímavé, taky je to v Evropě, není to tak daleko," míní herečka, která mluví výborně anglicky, italsky a španělsky a nyní se učí i francouzsky. ■