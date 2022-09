Konečně nemusím zatahovat břicho. Agáta Hanychová prozradila další podrobnosti o těhotenství

Agáta a Jaromír se těší na miminko. Michaela Feuereislová

Více o svém požehnaném stavu promluvila v pořadu Agáta Jaromíra Soukupa. "Jsem ráda, že se můžu normálně nadechnout, že nemusím břicho skrývat za bylinky a že můžu u vaření už normálně říct, že mi něco smrdí," prozradila Hanychová.

Soukup a Hanychová spolu chodí čtyři měsíce. Není na společné dítě brzy? "V našem věku už se nedá čekat pět let. Nemyslíme si, že to je brzy," říká modelka.

A co řekl na těhotenství své partnerky mediální magnát? "Jsem šťastný. O těhotenství už vím déle, neřeknu ale kolik týdnů. První to věděla Agáta, po ní pan doktor a pak jsem to asi za minutu věděl já. A pak to dlouhou dobu nevěděl nikdo," dodal Soukup. ■