Už je to venku: Vítězka světové soutěže krásy Natálie Kočendová hledá po rozchodu lásku v Love Islandu

Natálie Kočendová Foto: archiv Fashion Island (5x)

Kvůli povinnosti dodržet do poslední chvíle mlčenlivost mlžila, ale už je to venku oficiálně. Novou lásku bude hledat v reality show Love Island po rozchodu s potetovaným kadeřníkem Natálie Kočendová . Přidává se tak k partě, kterou už jsme představili . Objevila se jako tzv. bombshell.

Právě to je důkazem, že ani titul ze světové soutěže krásy v nalezení lásky nepomáhá. Natálka se na jaře stala vítězkou klání Top Model of the World, ale krátce poté oznámila rozchod s Lukášem Vlačuhou alias Lucky Royalem, s nímž byla zasnoubená. Jejich cesty se rozešly teprve v červnu.

Svou účast v Love Islandu Natálka bere jako příležitost ukázat divákům, že i celebrity mohou ve vile najít skutečnou lásku. „Láska není závod, ale musí se o ni bojovat, je plná pokušení, ale zároveň není měřitelná. Je to individuální veličina, jejíž hodnotu má každý nastavenou jinak. A takovou svou ideální lásku mají za úkol si hledat všichni. Kdo to zvládne, to už nakonec určí diváci,“ upřesňuje kreativní producent a showrunner Jan Bors. ■