Anička Slováčková se rozčílila nad kritikou svého vzhledu: Nenechám se škatulkovat, co bych měla nosit!

Anna Slováčková Super.cz

Zevnějšek je důležitou součástí její práce, ale do toho, jak má vypadat, si zpěvačka Anna Slováčková (27) moc mluvit nenechá. Když jí někdo řekne, že by si měla ustálit image, naskočí jí pomalu husí kůže.

"Když se člověk stará o vnitřek, musí se starat i o ten vnějšek, to jde ruku v ruce. I naopak. Pokud se staráte jen o jedno, projeví se to," míní Anička, která nám v našem videu prozradila i své hlavní kosmetické rituály, jako je pití hodně tekutin anebo používání různých pomůcek na péči o pleť.

Ze zásady nevyužívá služeb vizážistky. "Líčím se sama i na velké akce. Je fakt, že nemám moc kreativní nápady a dneska jsem se zrovna viděla s člověkem, který si mě bere kariérně trošku na starost. Bavili jsme se o tom, že bych se měla začít oblékat trochu jednotně. Že jsem každý pes, jiná ves, což mi nepřijde špatně. Ale svůj styl nemám. Měla bych to sjednotit, ale nebaví mě to," řekla Super.cz.

Zkoušela si nechat poradit i od svých sledujících na sociálních sítích. Ale ani jejich názory ji nepřesvědčily. "Udělala jsem to, když jsem se rozhodovala o barvě vlasů. Všichni zvolili tu, kterou jsem chtěla míň, a od té doby jsem to dělat přestala. Nechci se zavděčovat lidem ohledně toho, jak vypadám, co nosím a v čem se mám cítit dobře. Když už mě škatulkují do spousty jiných nálepek, nenechám se škatulkovat ještě podle toho, co budu nosit," uzavřela. ■