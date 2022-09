Anna K. poodhalila soukromí jako nikdy předtím: Veřejně vyznala lásku svému partnerovi

Anna K. Foto: Lenka Hatašová

„Singl je inspirován naším společným životem, ale také příběhy lidí okolo nás. Není tedy úplně doslovně o nás dvou, ale je prostě o úžasné síle něčeho tak křehkého, co vzniklo před 25 lety a přežilo všechny překážky a úskalí, které život přináší, a přesto jsme stále spolu a milujeme se, jako kdybychom spolu začali chodit včera,“ dodává s úsměvem zpěvačka.



Píseň se aktuálně dočkala videoklipu, kde vidíme, jak zpěvaččin milostný příběh začal. O mladší já Anny a Tomáše se postarali herci Klára Miklasová a Tomáš Krutina. „Je to příběh kohokoliv, kdo se v něm najde. Jak to ale opravdu vše bylo na našem začátku, víme jen my dva a necháme si to jen pro sebe. Tohle prostě berte jako film,“ uzavírá Anna K.

Natáčení probíhalo na poetické lokaci, v lomu Homolák. Během akce se nešťastnou náhodou utopil onen zpěvaččin přívěsek, který hraje v klipu roli, a jejž Anna K. kdysi dostala od Tomáše Varteckého. Takže tady se nabízí výzva. Pokud máte zájem, můžete si tento přívěsek na dně Homoláku klidně vylovit a nechat si ho. ■