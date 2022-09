Láska k ekologii se Tomáši Klusovi vyplatila. Proč nemusí řešit drahé ceny energií?

Tomáš Klus Michaela Feuereislová

„My jsme z toho vlastně sami dost překvapení, jak se to povedlo. My jsme totiž hodně zvažovali, jestli se do té investice budeme pouštět, protože prostě covid byl, jaký byl. Nakonec jsme se rozhodli si uzmout odjinud a ty peníze nasypat do té ekologické a teď už i ekonomické pomoci našim životům a našemu domu. A v momentě, kdy jsme dokončili poslední solární panel a tepelné čerpadlo, tak přišla tahle krize,“ řekl Super.cz Klus.

„Jsem velmi vděčný naší prozřetelnosti za to, že jsme se rozhodli tímhle směrem jít a podařilo se nám ten dům vysoběstačnit. A jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré,“ liboval si Klus, který moc dobře ví, že o alternativní zdroje je nyní obrovský zájem.

„Je to teď zase složité v tom, že nejsou k dispozici ty panely a čerpadla. Já jsem teď mluvil s pánem, který nám to instaloval, a říkal mi: „Hlavně o nás nikde nemluvte, já nezvedám telefony ani kamarádům, protože prostě nemám a všichni to najednou chtějí.“ Ale tak to prostě je, lidi se potřebují pohybovat z extrému do extrému, aby zjistili, že uprostřed je prostě nejlíp,“ míní Klus.

Zpěvák ve svém domečku ubytoval i rodinku z Ukrajiny. Ta se sice už přestěhovala do svého, ale s Klusovými jsou všichni nadále v kontaktu.

„Tamara s nimi byla i na mejdanu. Oni už jsou taková naše součást a chybí nám. Je pravda, že nejradši bychom je samozřejmě už měli u nich doma. Ale oni jsou z oblasti, do které se zrovna moc vracet nedá. A je fakt, že i kdyby se tam teď z rázu přestalo válčit, tak konkrétně ta jejich oblast je tak podminovaná, že to bude trvat ještě dlouhou dobu, než se tam děti budou moct zase probíhat svobodně po lesících tak, jak to dělaly tady u nás,“ řekl Klus.

Tomáš Klus v detektivním filmu - Inspektor Klusó: Vražedné návyky

Zálohujme.cz

Jeho ukrajinská rodinka teď žije v Praze. „A já jsem pln obdivu k nim, protože tady fungují naprosto fantasticky. Dospělí pracují, děti chodí do školy a do kroužků – Tina je tenistka, Timur chytá za Bohemku. Takže jsou to fakt borci,“ chválil je Klus, jenž je stále v jednom kole.

Mimo jiné podporuje zálohování PETek a plechovek, v rámci čehož natočil i neotřelý detektivní film Inspektor Klusó, hraje v muzikálu Branický zázrak, chystá natáčení videoklipu a pracuje na další desce. ■