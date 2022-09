55 let na televizní obrazovce! Saskia Burešová už image měnit nebude

Saskia Burešová Super.cz

Je nejdéle působící tváří televizní obrazovky. Saskia Burešová (76) nastoupila do České, tehdy Československé, televize v roce 1967, a i když byla pozice televizních hlasatelů zrušena v roce 2005, už třicet let ji diváci vídají každou neděli v pořadu Kalendárium.

"Málokdo mi to věří, ale tu práci dělám pořád ráda. Kdybych ji ráda neměla, už ji dělat nebudu. Těším se vždy na ten kolektiv, pokaždé se něco nového dozvím a chodím na natáčení trochu jako domů. Vždyť jsem odchovanec České televize," řekla Super.cz moderátorka, která má i své fanouškovské stránky na sociálních sítích, které sledují i její outfity v Kalendáriu.

Ty si vytváří sama s pomocí kamarádky, která má butik. "Žádnou kostymérku v televizi nemám. Nikdo se o to, co budu mít na sobě, nestará, ale zatím mi nikdo nevynadal, tak snad je to dobré. Mám ráda právě i výrazné šperky, ale snažím se, aby ladily k oblečení," prozradila s tím, že Kalendárium se točí vždy dopředu, každý den dva díly.

Charakteristický je i její účes, který už měnit nehodlá. "Už mám ty vlasy takhle zvyklé, tak si myslím, že i kdybych si vymyslela nějaké rovné mikádo, tak se i to stejně navlní. Už jsem to i zkoušela, ale nešlo to. Ale upřímně řečeno mi to vyhovuje. Jsem konzervativní," krčila rameny a v našem videu vyprávěla, že celý život ale stejný účes nemá. ■