Martina Pártlová se vyhřívala u moře s dcerou Stellou. Takhle si užívala na pláži

Martina Pártlová si užila dovolenou na Sardinii.

„Na Sardinii by chtěl žít každej. Naše ubytko bylo asi fakt krásný, když bylo nový. Je to tady už všechno lehce vybydlený a s nějakou renovací si majitel moc starostí nedělal, ale to místo, to místo je naprosto geniální. Nemusím balit milion věcí pro Stellu, protože pláž máme přímo za barákem a jsem tam za minutu. K tomu je tam i bar pro rodiče,“ pochvalovala si Pártlová s tím, že by si dovedla představit i nějaký menší bazén.

Nějaké nedostatky v ubytování ale hodila za hlavu, a dokonce se plánuje na Sardinii vrátit. „Asi bych si to tu dokázala představit na pár měsíců v roce. Nerada jezdím na jedno místo víckrát. Vždycky chci někam, kde jsem ještě nebyla, ale sem se asi vrátíme, snad si to tu do té doby dají trošku do kupy,“ věří.

Na dovolenou se svými věrnými souputnicemi tentokrát neodjela třetí do party Nikola Leitgeb (35). „Já nemůžu, protože my jsme si pořídili štěně, a ještě hlídáme pejsky rodičům a je to prostě komplikovaný. Člověk se už nemůže urvat, kdy chce,“ objasnila nedávno Super.cz, které bylo jasné, že jí kámošky každý večer u vína „budou mýt prd*l“. ■