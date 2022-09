Zdrcená Lady Gaga v slzách. Zpěvačka se omluvila fanouškům, že nedokončila poslední koncert

Lady Gaga Profimedia.cz

Přírodní živel Lady Gaga tak vyděsil, že byla nucena zastavit show, což ji naprosto zdrtilo. V slzách se na svém instagramovém profilu omluvila fanouškům: „Co opravdu chci, je být zodpovědná a milující a nevím, co bych dělala, kdyby se něco stalo komukoli v publiku nebo někomu z mého štábu, mojí kapele, mým tanečníkům. Je mi líto, že jsme neudělali epické představení Rain On Me v dešti, ale co mi za to stojí víc, je život,“ plakala zpěvačka.

Mama Monster, jak jí fanoušci přezdívají, kvůli náhlé a silné bouři nedozpívala dva ze svých posledních hitů. Tedy zmiňovanou spolupráci Rain On Me s Arianou Grande (29) a píseň z filmu Top Gun Maverick Hold My Hand. Jednalo se o poslední show během aktuálního turné. Zpěvačku to o to více ranilo, že celé turné tak zůstalo bez pompézního finále. ■