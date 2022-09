Velké tajemství prozrazeno! Agáta Hanychová je po třech měsících vztahu těhotná s Jaromírem Soukupem

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup Michaela Feuereislová

Zatím žijí každý ve svém domě, v plánu je velké stěhování. A vypadá to, že Agáta bude ta, která bude sobě i svým dvěma dětem z předchozích vztahů balit kufry a stěhovat se do domu Soukupa u Průhonic.

"Žijeme spolu, je to trošku netradiční, ale tradiční to bude," řekl Super.cz Soukup. "V Americe se běžně dojíždí třeba tři hodiny do školy, všechno se dá vyřešit hezky," dodala Hanychová s tím, že jí nebude vadit vozit děti do školy do pražského Suchdola.

Agáta má z manželství s Jakubem Prachařem pětiletou dceru Miu, ze vztahu s Mirkem Dopitou syna Kryšpína. Soukup je otcem osmadvacetiletého syna Lukáše a o čtyři roky mladší Natálie. ■