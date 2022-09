Z Ameriky přiletěla i s novým manželem: Byl to osud, Olze Matuškové ho vybral sám Waldemar Matuška

Olga Matušková Super.cz

Po třech letech je zpěvačka Olga Matušková konečně v Česku. Bývalá žena Waldemara Matušky (✝76) plánovala přiletět do rodné země už dřív, pandemie koronaviru jí to ale komplikovala. Z Ameriky tentokrát nedorazila sama.

Doprovod jí dělá nový manžel, dlouholetý rodinný přítel a bývalý provozní ředitel divadla Semafor Jiří Planner, kterého si v loňském roce vzala.

„Waldík říkal, že táta mi ho vybral. Když bylo synovi šest měsíců, tak jsme byli v New Yorku a u Plannerů jsme ho křtili. Walda se s ním znal už od 50. let,“ svěřila se Super.cz Matušková, která do Česka přiletěla i kvůli koncertům.

Jeden proběhl již v pátek, v Divadle Broadway, který uspořádala k nedožitým zpěvákovým narozeninám. Na místě nechyběl ani současný zpěvaččin manžel. „Je to pokračování života. A myslím si, že to je osud a že to určitě schválil,“ prozradila nám Matušková, která během pobytu v Česku plánuje nejen koncertovat, ale vyrazit i na výlety.

„Mám naplánovaný nejen výlet, ale zazpívám si i se skupinou Waldovy Matušky, je to výborná parta,“ řekla nám Olga Matušková, která doufá, že nyní bude létat do Prahy opět pravidelně, přestěhovat se do rodné země ale zatím neplánuje.

„Není jednoduché ty domovy střídat. Já se sem už nevrátím, ale strašně ráda sem jezdím. Otázku na návrat jsme dostávali vždycky, Walda říkal, že se sem nevrátíme, ale budeme se sem vracet. A tak to mám i já. Budu se pořád vracet, ale abych to tam zabalila a přestěhovala se, k tomu nedojde,“ dodala Olga Matušková. ■