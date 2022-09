Vítězka Tváře v další podobě: Takhle jí to sluší jako královně, která se převléká za páže

Hana Holišová Super.cz

Začala mladou Alenou, pokračuje královnou a možná jednou skončí u paní Ofky. Hana Holišová (42) si postupně prochází všechny role v muzikálu Noc na Karlštejně. "Letos je to dvacet let, co mě tento muzikál poprvé potkal," vzpomínala s láskou.