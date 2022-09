Roman Tomeš si pořídil nový přírůstek do rodiny: Už stihl pokousat i ex jeho manželky

Roman Tomeš Super.cz

Romana Tomeše (34) jsme pro změnu zastihli na představení muzikálu Noc na Karlštejně, v němž ztvárňuje stejnou roli jako kdysi Miloš Kopecký v legendárním filmu. Letos už se v létě hrát nebude, ale těšit se na něj můžeme opět příští rok. Probrali jsme ale také jeho nový přírůstek do rodiny.

Roman si pochvaloval, že díky Noci na Karlštejně, která byla jeho jedinou letní scénou, v létě aspoň něco vydělal, protože nenatáčel a divadla nehrála. Za vydělané peníze ovšem pořídil rodině nového pejska. "Po čtrnácti letech jsme jednoho pejska pochovali, bylo to velmi bolestivé, a ač jsem to vůbe neplánoval, máme nového," vyprávěl Roman.

"Po třech dnech jsem našel v inzerci australského ovčáka, fenku. Manželce jsem řekl, že je to na moji zodpovědnost a hned pro ni jel. Když jsem ji přivezl a vzala ji do náruče, byla ráda. Stejně jako děti, které s ní tak budou vyrůstat a naučí se péči o nějaké zvířátko," svěřil.

Fenka už ale způsobila i krvavé zranění, a to návštěvě. Divadelnímu kolegovi Milanu Peroutkovi (32), s nímž kdysi Michaela Tomešová (31) chodila, natrhla ucho. "Ve hře se mu zakousla do ucha, a jak škubnul, tak ho jemně prokousla. Ale mohl si za to sám," míní Roman. ■